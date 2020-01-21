..قلق متزايد على مستوى العالم من فيروس الصين الغامض مع انتشاره في البلاد، ووصوله الى عدد من الدول.

الصين تعلن رسميا عن رابع وفاة بفروس كورونا المعدل ، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 222 حالة، لكن الاخطر من ذلك تأكيد رئيس فريق خبراء الصحة الوطنية الصيني ان هذا الفيروس ينتقل من شخص الى آخر.

رئيس فريق خبراء الصحة الوطنية في الصين شونغ نانشان قال:”تأكدنا ان هذا الفيروس ينتقل من شخص الى اخر، وهو ظهر في مقاطعتين من البلاد. ونحن بدأنا في مسار من الابحاث لتحديد طبيعته وسوف نعلن النتيجة قريبا”.

والى ان يتم تحديد طبيعة هذا الفيروس، وهو سلسلة جديدة من فيروس كورونا، تؤكد تقارير أن العدد الحقيقي للإصابة به أعلى بكثير مما كشفته السلطات الصينية، فقد أكد الباحثون في جامعة “إمبريال كوليدج لندن” ان العدد قد يكون بلغ 4500 حالة في الصين وحدها .

وبعد ان اكدت تايلند واليابان و كوريا الجنوبية تسجيل حالات الإصابة بالفيروس أعلنت اوستراليا الاشتباه باصابة شخص ات من الصين .

كبيرة مسؤولي الصحة في كوينزلاند جينيت يانغ اعتبرت ” ان الرجل عاد مؤخرا من زيارته الى الصين، وهو يتعافى في منزله ، حيث تنتظر السلطات الصحية نتائج التحاليل لتحديد إن كان أصيب بالفيروس الجديد.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه استراليا أنها ستبدأ باتخاذ اجراءات صحية بحق المسافرين الواصلين إلى سيدني من ووهان، وفي الولايات المتحدة ، بدأت مطارات عدة ، بفحص المسافرين القادمين من الصين وكذلك فعلت العديد من الدول.

وفيما توقعت منظمة الصحة العالمية ظهور حالات جديدة من فيروس كورنا في الصين ، فانها تعتزم عقد اجتماع طارئ لمعرفة ما اذا كان تفشي المرض حالة طارئة على نطاق دولي .

المصدر: قناة المنار