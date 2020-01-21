ترامب يصف المحاكمة في إطار عزله بأنها “مشينة وزائفة”

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحاكمة في إطار عزله بـ”الزائفة” خلال تصريحات أدلى بها في منتجع دافوس السويسري الثلاثاء، قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.

وفي رده على سؤال للصحافيين عن سبب تواجده في دافوس بدلا من واشنطن في هذا التوقيت، قال ترامب “نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة”، وأشار إلى أن “المحاكمة مجرد إجراء زائف، إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات”، وتابع بصراحة إنها مشينة”، على حد تعبيره.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية