وزيرا خارجية ايران وعمان يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

بحث وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني، عصر اليوم الثلاثاء، مختلف القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، الذي وصل اليوم الثلاثاء الى طهران، اجرى لقاء ومحادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد وزيرا خارجية البلدين، على العلاقات الاخوية والممتازة والاستراتيجية بين الجانبين، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات الاقليمية.

المصدر: تسنيم