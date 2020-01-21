العدو الاسرائيلي يحول القدس المحتلة الى أشبه بثكنة عسكرية

تحولت مدينة القدس المحتلة الثلاثاء لما تشبه الثكنة العسكرية، بعد نشر أكثر من 6000 جندي صهيوني لتأمين وصول مواكب ما يقارب من 41 زعيم دولة على مدار الأسبوع المقبل، لحضور مؤتمر دولي ينظمه كيان العدو الاسرائيلي في الاراضي المحتلة.

وقالت وسائل اعلام العدو الاسرائليي “بدأ وصول زعماء الدول والمسؤولون السياسيون، منذ مساء أمس، ومن أبرزهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء دول فرنسا وألمانيا وهولندا”.

ولفت وسائل اعلام العدو الى انه “أجري تدريب أمنى كبير في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس استعدادا لوصول 41 رئيس دولة، لاستقبالهم الرسمى، قبل مُشاركتهم فى المؤتمر”، وتابعت “تم إجراء التدريب الأمني، بالتعاون مع وحدة تأمين الشخصيات التابعة للشاباك”.

المصدر: فلسطين اليوم