مصلحة حماية المستهلك: 865 زيارة لمحال تجارية الاسبوع الماضي وتنظيم 36 محضر ضبط في حق المخالفين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 15:02
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الرئيس روحاني مستقبلا وزير خارجية فنزويلا: الإدارة الأميركية تحوّلت الى منفّذ لسياسات الكيان الصهيوني
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المركز الروسي للمصالحة: جماعات إرهابية شنّت هجومين على مواقع للقوات السورية في إدلب وتمّ صدّهما
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لاسيما في سوريا وليبيا
مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترامب
رئيس الوزراء الياباني: مسار اليابان نحو حلّ المشكلة الإقليمية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا ثابت لم يتغير
السفارة الأميركية في ليبيا: يجب استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على الفور
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بوليفيا: البرلمان يناقش استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا لينيرا من منصبيهما
وزير الخارجية الأميركي: يجب أن يؤدي المشروع الذي نعمل عليه الى استقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
السلطات الروسية: 11 قتيلا في حريق مبنى خشبي لمهاجرين في منطقة تومسك غرب سيبيريا
الحكومة البريطانية تقدّم مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مصلحة حماية المستهلك: 865 زيارة لمحال تجارية الاسبوع الماضي وتنظيم 36 محضر ضبط في حق المخالفين
منذ 34 mins
21 January، 2020
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