مصلحة حماية المستهلك: 865 زيارة لمحال تجارية الاسبوع الماضي وتنظيم 36 محضر ضبط في حق المخالفين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 15:02

مصلحة حماية المستهلك: 865 زيارة لمحال تجارية الاسبوع الماضي وتنظيم 36 محضر ضبط في حق المخالفين

منذ 34 mins 21 January، 2020
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