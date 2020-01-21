اخماد حريق مستودع على طريق الفرزل

اندلع حريق في داخل مستودع بمساحة 2000 مترا مربعا على الطريق الرئيسي للفرزل، مؤلف من طبقتين، سفلية اولى وارضية ومتخت، وهو يحوي مواد سريعة الاشتعال (تنر، اسمدة زراعية، بلاستيك) وأدوات زراعية، وعمدت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني السيطرة على النيران بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا ومعظم مراكز الدفاع المدني في البقاع.

وكانت النيران امتدت لتطال مستودعا لقطع السيارات المستعملة المجاورة لرقعة الحريق، فعمل العناصر على اخماده سريعا منعا من امتدادها الى أرجاء المستودع وتبريد موقع الحريق منعا من تجدده.

وواجه العناصر صعوبات نظرا لوجود كميات كبيرة من المواد المحفوظة داخل المستودعين، والتي بغالبيتها تصنف في خانة المواد السريعة الاشتعال. كما يعمل العناصر على تفريغ المستودع بجرافات تابعة للبلدية.

وتسبب الحريق بخسائر مادية فادحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام