ترامب: لم نعد بحاجة لاستيراد النفط وحققنا استقلالية في مجال الطاقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 15:02

ترامب: لم نعد بحاجة لاستيراد النفط وحققنا استقلالية في مجال الطاقة

منذ 2 ساعة 21 January، 2020
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