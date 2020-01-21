محكمة مصرية تقضي بالسجن 15 عاماً على القنصل السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بتهمة تهريب الآثار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2020 - 15:02

محكمة مصرية تقضي بالسجن 15 عاماً على القنصل السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بتهمة تهريب الآثار

منذ 2 ساعة 21 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة