الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة متدنية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء، قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة متدنية، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 900 متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

– الحال العامة: كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي بارد يحمل معه أمطار وثلوج ورياح شديدة ويستمر حتى مساء يوم الجمعة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقطعة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وتلامس الـ800 متر صباحا خاصة في المناطق الشمالية الداخلية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر، ويبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة بموجات من الصقيع تؤدي الى تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن الـ1000 متر اعتبارا من الفترة المسائية.

– الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة متدنية، ويبقى التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 900 متر خاصة خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

– الخميس: غائم جزئيا يتحول خلال النهار الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ 80 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 8 الى 16 درجة، في الجبال من صفر الى 7 درجات وفي الداخل من درجة الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 40 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية