الحريري:قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي واستقالتي استجابت لغضب الناس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2020 - 12:26

الحريري:قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي واستقالتي استجابت لغضب الناس

منذ 27 mins 21 January، 2020
الحريري تويتر
لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري في سلسلة تغريدات له على التويتر إن” التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد”.

وأضاف”قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي وان استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال”.

وتابع”أما للمتخوفين من هذه السيناريوهات والقائلين بان أحداً من أولياء أمر التأليف لم يعد يريد #سعد_الحريري في رئاسة الحكومة فأقول ؛ سعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده .. فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة”.

المصدر: تويتر

التعليقات

ذات صلة