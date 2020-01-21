فرنجية: يعنينا الرئيس بري والسيد نصرالله ولا يعنينا غيرهما – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 12:26

فرنجية: يعنينا الرئيس بري والسيد نصرالله ولا يعنينا غيرهما

منذ 32 mins 21 January، 2020
أخبار موقع المنار

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