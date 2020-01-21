فرنجية: يعنينا الرئيس بري والسيد نصرالله ولا يعنينا غيرهما – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 12:26
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للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
فرنجية: يعنينا الرئيس بري والسيد نصرالله ولا يعنينا غيرهما
منذ 32 mins
21 January، 2020
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