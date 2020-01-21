فرنجية: نحن لم نشارك في رسم السياسات الاقتصادية ونحن لم نصوّت على أي قرار اقتصادي في أيام الرئيس رفيق الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 12:26

فرنجية: نحن لم نشارك في رسم السياسات الاقتصادية ونحن لم نصوّت على أي قرار اقتصادي في أيام الرئيس رفيق الحريري

منذ 33 mins 21 January، 2020
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