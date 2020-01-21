الثلوج تكسو المرتفعات اللبنانية ودرجات الحرارة تتدنى

شلت العاصفة الثلجية صباح اليوم، الحركة في قرى الشوف الاعلى وبلداته وصولا الى الباروك وعين زحلتا، ما أدى إلى إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات.

كما قطعت الثلوج التي بلغت سماكتها حوالى 20 سنتمترا، طريق معاصر الشوف – الارز – كفريا في البقاع، ولامس الثلج ارتفاع 800 متر، بعدما وصل خفيفا الى دير القمر وبعقلين لكنه لم يؤثر على حركة التنقل. وترافق الثلج مع انخفاض في درجات الحرارة بعد ليل ماطر بغزارة، أدى الى سيول في مناطق شوفية عدة.

وفي حاصبيا سيطرت على المنطقة موجة من البرد القارس، تدنت معها درجة الحرارة الى الصفر، وجاءت مصحوبة برياح شديدة السرعة، ودفع الطقس العاصف بالمواطنين الى ملازمة منازلهم، إلا في الحالات الطارئة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات العاصفة المتوقع أن تشتد حدتها خلال الساعات المقبلة.

وتعتبر طرق المنطقة سالكة أمام حركة السير باستثناء طريق راشيا الوادي – شبعا عبر عين عطا، حيث يستحسن استخدام الآليات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية، كما حصلت فيضانات على ضفاف الحاصباني الذي ارتفع منسوب مياهه إلى أعلى معدلاته هذا العام نتيجة ذوبان الثلوج في جبل الشيخ.

وغطت الثلوج معظم بلدات قضاء بشري حتى ارتفاع 900 متر عند مشارف بلدة عبدين، ووصلت سماكة الثلوج في بشري إلى 10 سنتمتر، أما الطرق فسالكة حتى بشري، طريق بشري حتى المصعد الكهربائي في الأرز سالكة للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية، في حين تأخرت إدارات المدارس والثانويات بفتح أبوابها حتى الساعة التاسعة صباحا.

وأقفلت معظم مدارس منطقة جرد عاليه والمتن الأعلى بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة حيث لامست الثلوج ليلا القرى والبلدات التي لا يزيد ارتفاعها عن الألف متر، إلا أن الطرق الرئيسية والفرعية في القرى سالكة لكل السيارات باستثناء الطريق الدولية من المديرج – ضهر البيدر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

اما عكار فكانت في قلب العاصفة، حيث غطت الثلوج المرتفعات الجبلية في المحافظة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، حيث بلغت سماكة الثلج في سهلات القموعة وفق رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، أكثر من 25 سنتمترا.

ولفت إلى أن “جرافة وزارة الأشغال، بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق، باشرت منذ الخامسة صباحا العمل على اعادة فتح طريق فنيدق – القموعة وسط استمرار تساقط الثلوج التي أدت الى قطع طريق وطى مشمش – مرجحين – الهرمل، وكذلك طريق القموعة – الشمبوق – القبيات وباتجاه بيت جعفر.

ونصح ديب السائقين و”بخاصة السيارات غير المجهزة بعدم سلوك هذه الطرق في ظل استمرار العاصفة واشتدادها”.

وأدت العاصفة التي تضرب لبنان إلى توقف حركة الملاحة البحرية في الميناء التجاري في صور، بالاضافة إلى أعمال الصيد البحري بسبب ارتفاع الأمواج، كما سجل ارتفاع في منسوب نهر الليطاني، الذي طافت مياهه على البساتين المحيطة، مما تسبب بأضرار جسيمة في بساتين الموز والحمضيات والخيم البلاستيكية.

وغطت الثلوج معظم قرى قضاءي راشيا والبقاع الغربي وبلداتهما وبلغت سماكتها في الاماكن التي يزيد ارتفاعها عن الـ 1200 متر قرابة الـ 40 سنتمترا، لا سيما في دير العشاير، ينطا، حلوى كفرقوق، عيحا، بكا، عين عرب، عين عطا وميدون وتعمل الجرافات التابعة لوزارة الاشغال على فتح الطرقات وفك عزلة القرى.

وقد واكب قائمقاما راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه أوضاع الاهالي في القرى وأعطيا التوجيهات اللازمة للبلديات والاتحادات للجهوزية ومتابعة شؤون المواطنين، وسير الجيش دوريات على الطرق الرئيسية للمساعدة في حال حصول اي طارئ.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام