غرفة التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على جسر خلدة باتجاه انفاق المطار الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2020 - 09:32

غرفة التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على جسر خلدة باتجاه انفاق المطار الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 2 ساعة 21 January، 2020
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