غرفة التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على جسر خلدة باتجاه انفاق المطار الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 21 2020 - 09:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الجوّ إيجابي جدا ولا شيء يمنع ولادة الحكومة اليوم إلاّ إذا حصل أمر غير اعتيادي
الرئيس بري: لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمّة أساسيّة هي معالجة الوضع المالي
جنبلاط بعد لقائه الحريري في بيت الوسط: نتمنى لهم اذا تمكنوا من تشكيل هذه الحكومة كل التوفيق وسنؤيد كل فكرة إصلاحية
الإتحاد اللبناني لكرة القدم يقرر تعليق الموسم الكروي بسبب عزوف أكثر من نصف الأندية عن المشاركة بسبب الأوضاع الإقتصادية
وزير الخارجية الإيرانية: خطوة تقليص التزامات طهران بالإتفاق النووي انتهت والدول الأوروبية تخضع لواشنطن
العراق: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد
حركة حماس: مشاركة الاحتلال في معرض "إكسبو دبي 2020" أحد أشكال التطبيع المرفوض والمستنكر وطنياً وقومياً
الرئاسة الروسية: بوتين يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في 23 الجاري للقاء المسؤولين الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية
سفير اليمن في إيران إبراهيم الديلمي يزور عائلة الشهيد سليماني: جماهير اليمن أعلنت تمسكها بضرورة توحيد ساحات المواجهة
رئيس الحكومة الوفاق الليبية فائز السراج: ليبيا ستواجه وضعاً كارثياً إذا استمر حصار حفتر لحقول النفط
المبعوث الأممي إلى ليبيا لـ "سبوتنيك": مقاتلون جاءوا إلى ليبيا من سوريا وغيرها من الدول ونطلب مغادرتهم جميعاً
رئيس الدبلوماسية الأوروبية يعلن أنه لا يوجد قرار محدد بشأن مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
تونس: تعيين وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تأسف لعدم تغيير واشنطن لموقفها تجاه وجودها غير القانوني في سوريا
وكالة سانا: القوات التركية تنقل أسر مسلحين وتسكنهم في منازل السكان الأصليين في مدينة رأس العين بريف الحسكة
السلطات السورية تقبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: الاتحادان الاسيوي والدولي لم يرسلا أي خطابات لإيران تفيد بمنع إقامة مباريات على أراضيها
صندوق النقد الدولي يحذر من أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع هذه السنة سيكون ضعيفاً في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية
بوليفيا: البرلمان يناقش استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس ونائبه ألفارو غارسيا لينيرا من منصبيهما
السلطات الروسية: 11 قتيلا في حريق مبنى خشبي لمهاجرين في منطقة تومسك غرب سيبيريا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على جسر خلدة باتجاه انفاق المطار الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 2 ساعة
21 January، 2020
التعليقات
ذات صلة
تقرير: لدى كوريا الشمالية ثروة للمستقبل تقدر بـ 10 تريليون دولار!
فيروس كورونا الجديد يمتد لمدن صينية أخرى
الثلوج تكسو المرتفعات اللبنانية ودرجات الحرارة تتدنى
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}