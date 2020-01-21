بوريل: سنعيد التركيز على قضية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

قال مفوض شؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن “بروكسل ستعيد التركيز على قضية حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا برا وبحرا وجوا”.

وأشار بوريل في تصريح صحفي، ردا على سؤال بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، إلى أن الزعماء الأوروبيين وقادة الدول المعنية بالأزمة بحثت “كافة الخيارات” لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا، في حال “أبرم اتفاق بهذا الشأن”.

وقال: “وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه.. لا يمكن القول “ها هو وقف إطلاق النار ونسيانه.. ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره”.

وأكد ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبيين، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية الأحد، أن “بلاده مستعدة للعب دور بارز في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.

المصدر: وكالة رويترز