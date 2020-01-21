شويغو وآكار يبحثان الوضع في سوريا وليبيا

بحث وزير الدفاع الروسي في حكومة تسيير الأعمال سيرغي شويغو، مع نظيره التركي خلوصي آكار في مكالمة هاتفية اليوم، الوضع في سوريا وليبيا.

وقال بيان للدفاع الروسية إن الجانبين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على سوريا وليبيا​​​.

وجاءت المكالمة بين شويغو وآكار غداة انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، أكد في بيانه الختامي على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، داعيا لتعزيز الهدنة ووقف الهجمات على المنشآت النفطية واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين طرفي النزاع، وتشكيل جيش وطني ليبي موحد تحت إدارة السلطات المدنية المركزية، وتشكيل لجنة لمراقبة الهدنة.

وسبق أن اجتمع شويغو وآكار في موسكو في 13 يناير الجاري بحضور وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو.

وبحث الجانبان مسائل متعلقة بتسوية الأزمة الليبية والتعاون على المسار السوري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر حول إيران.

المصدر: وكالات