طرقات في عاليه سالكة للسيارات المجهزة أو الرباعية الدفع

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في عاليه أن الطريق الدولية في منطقة عاليه، بدءا من بلدة صوفر باتجاه البقاع سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وكذلك طريق حمانا المديرج وطريق كفرسلوان ترشيش للسيارات المجهزة او ذات الدفع الرباعي.

أما طريق المديرج – ضهر البيدر فسالكة بصعوبة، إذ تكونت طبقة من الجليد، وقامت ورش العمل في مركز جارفات الثلوج بالمديرج التابع لوزارة الأشغال العامة برش كميات من الملح لاذابة طبقة الجليد لتسهيل مرور السيارات. وكذلك، تعمل جرافات المركز على إزالة الثلوج المتراكمة على الطريق الدولية والطرق الرئيسية في جرد عاليه والمتن الأعلى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام