البيت الأبيض: #ترامب يعتزم الاجتماع مع زعماء #العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي خلال منتدى #دافوس_2020 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2020 - 23:18

البيت الأبيض: #ترامب يعتزم الاجتماع مع زعماء #العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي خلال منتدى #دافوس_2020

منذ 2 ساعة 20 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة