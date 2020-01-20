جنبلاط من بيت الوسط: نتمنى لهم اذا تمكنوا من تشكيل هذه الحكومة كل التوفيق وسنؤيد كل فكرة تنموية اصلاحية

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في “بيت الوسط”، “في كل الازمات خصوصا مثل هذه الازمة التي قد تكون من اقسى الازمات، يستحسن التفكير بهدوء بعيدا عن الانفعال والعواطف، ونعود الى الماضي عندما كنا نلتقي في هذا البيت خصوصا على مشارف 14 شباط في ذلك اليوم الاسود لكي نواجه سياسيا”.

وتوجه جنبلاط للحراك بالقول “العنف لا يخدم، وكلامي وكلام الحريري عن بيروت ليس دفاعا عن الحجارة بل عن اهل بيروت، واذا كان غالب من جاء من الشمال، اقول ان هناك مرافق من ذهب في الشمال اذا تم الاهتمام بها، لا سيما المرفأ الذي وسعه الوزير السابق غازي العريضي، وهذا المرفأ يخدم تاريخيا الشمال اللبناني وسوريا والعراق، وهناك المصفاة ايضا، وانا مع اعطاء امتياز للروس في المصفاة كي تعود المصفاة كما كانت في الماضي امتيازا للبريطانيين في عشرينات القرن الماضي”.

وسأل: “لماذا لا نصر على فتح مطار القليعات – رينيه معوض فتكون هناك حركة اقتصادية تريح الشمال؟”.

وقال: “نتمنى لهم اذا تمكنوا من تشكيل هذه الحكومة كل التوفيق وهذه افكار لهم، ونحن سنؤيد كل فكرة تنموية اصلاحية”.

وردا على سؤال عما اذا كان يريد ان يكون في مواجهة الحكومة الحالية، قال: “لكل حادث حديث”، وقال: “اليوم هناك حكومة من لون واحد ويتم تعطيل التأليف، الرئيس الحريري قال لي فلتنفذ هذه الحكومة الورقة الاصلاحية التي قدمتها”.

اضاف: “إذا كان الثوار يعتقدون ان هجومهم على المجلس النيابي هو د على هجوم الثلاثاء على المصارف، فهذا تصرف خطأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام