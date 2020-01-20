لقاءات مكثفة لحل كل العقد الحكومية المتبقية

تتواصل المساعي السياسية من أجل إنجاز تشكيل الحكومة، وفي هذا الاطار، عقد اجتماع ظهر الاثنين جمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسّان دياب ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والوزير علي حسن خليل.

مصادر مطّلعة قالت للمنار إنّ الاجتماع بحث في ايجاد حل لتمثيل المردة في الحكومة والأمور لم تحسم بعد، ولفتت الى أنّ أحد الخيارات المطروحة للحل هو توسيع الحكومة الى عشرين وزيرا وبذلك يُضاف وزيران كاثوليكي ودرزي .

المصادر أوضحت أنّ النقاش ترك لمزيد من التواصل سواء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل و رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي.

المصادر أشارت الى أنّ الساعات المقبلة هي ساعات مفصلية وهي ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة لحل كل العقد المتبقية … فهل تنجح الجهود في وضع الخاتمة المنتظرة بتشكيل الحكومة أمّ أنّ شيطان التفاصيل سيُجهِض الجهود المضنية؟ غدًا لناظره قريب … وتبقى القناعة كنزا لا يفنى.

المصدر: قناة المنار