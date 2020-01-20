مصدر في مأرب لوكالة “سبوتنيك”: صاروخ يعتقد أنه باليستي سقط قرب مقر تدريب القوات الخاصة بمدينة مأرب ما ادى لسقوط جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2020 - 20:32

مصدر في مأرب لوكالة “سبوتنيك”: صاروخ يعتقد أنه باليستي سقط قرب مقر تدريب القوات الخاصة بمدينة مأرب ما ادى لسقوط جرحى

منذ 48 mins 20 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة