نتنياهو: الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني كما تغلبنا على المدّ العروبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2020 - 20:32

نتنياهو: الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني كما تغلبنا على المدّ العروبي

منذ 49 mins 20 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة