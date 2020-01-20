بالصور ..افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط العاصمة العراقية #بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 20:32
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بالصور ..افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط العاصمة العراقية #بغداد
منذ 2 ساعة
20 January، 2020
العراق
-
خبر وصورة
-
عربي وإقليمي
افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط العاصمة العراقية #بغداد
المصدر:
انترنت
الشهداء القادة
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