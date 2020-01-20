بالصور ..افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط العاصمة العراقية #بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 20:32

بالصور ..افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط العاصمة العراقية #بغداد

منذ 2 ساعة 20 January، 2020
القادة
العراق - خبر وصورة - عربي وإقليمي

افتتاح أكبر صورة للقادة الشهداء وسط العاصمة العراقية #بغداد

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المصدر: انترنت

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