الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

أعلنت الجزائر إرسالها قافلة مساعدات إنسانية إلى ليبيا تحمل 100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأخرى، من مطار “بوفاريك” العسكري.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، التي أعطت إشارة انطلاق قافلة المساعدات في تصريح صحفي، إن “هذه المساعدات تلقائية، وليس لها أي دوافع سياسية”، مضيفة أن “هناك تاريخا وعلاقات عائلية ونسب، بالإضافة إلى مناطق حدودية بين البلدين”.

وأضافت، أن “الجزائر تحترم الليبيين وقراراتهم، وأن الأزمة داخلية وأن الليبيين وحدهم من يتصرفون لحلها كما أرادوا”.

المصدر: وكالات