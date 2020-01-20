التحضيرات متواصلة في بغداد والمحافظات العراقية للتظاهرة المليونية المنددة بالاحتلال الأميركي (قناة الاتجاه) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 20:32

التحضيرات متواصلة في بغداد والمحافظات العراقية للتظاهرة المليونية المنددة بالاحتلال الأميركي (قناة الاتجاه)

منذ 2 ساعة 20 January، 2020
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