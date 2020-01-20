الجزائر مستعدة لاحتضان الحوار بين الليبيين

عبرت الجزائر عن استعدادها لاحتضان حوار بين الأطراف الليبية لايجاد حل للأزمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبد المجيد تبون خلال قمة برلين.

وقال تبون “نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة”، وأضاف “الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين”.

ودعا تبون إلى “طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول”، وتابع “أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية