الفرزلي: في تاريخ لبنان لم تتعرض الشرعية في البلد للاهانة التي تتعرض لها اليوم

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي إنه “في تاريخ العمل السياسي وفي تاريخ لبنان السياسي لم تتعرض الشرعية السياسية في البلد للاهانة التي تتعرض لها اليوم”، وتابع “ليس في الشتائم التي يطل بها هذا او ذاك من المحتجين، بل في الاسلوب الذي يتم التعامل فيه مع تأليف الحكومة، في هذا الاستخفاف بالرأي العام النيابي”، واعتبر ان “هذا التصرف لا علاقة له بمحاصصات وموازين بل بشراهة ونوع من الامية السياسية”.

واوضح الفرزلي الاثنين “أنا كمواطن وكنائب غير مستعد ان ادفع ثمن سلبيات الجهل الذي اصاب بعض هذه الشرعية، واقول بعضا للدقة”، وتابع “هناك كلمة اريد ان اتوجه بها الى الرئيس المكلف، ولا احمله وحده مسؤولية هذا العمل، بل اقول له: شعار 18 وزيرا انا من الذين دعموه على قاعدة مجرد القول إن 18 وزيرا تؤدي الى ردة فعل ايجابية وانطباع ايجابي لدى الرأي العام”، واضاف “أما اذا كان حل هذا الاشكال السخيف الدائر حول الحقائب والوزارات والمحاصصة، اكرر السخيف يحل بـ20 وزيرا، فاعتقد انه لا يجوز ايضا ان نتمسمر بـ18 وزيرا لمجرد التمسك بهم”.

ولفت الفرزلي الى ان “ما تفضل به احد النواب وهو سامي الجميل على شاشة التلفزيون عن الاعضاء الزعران في المجلس النيابي”، وتابع “اذا كنت بالفعل مقتنعا بان هؤلاء زعران، أنصحك بأن ترحل عنهم وألا تبقى دقيقة واحدة في المجلس النيابي”، وأضاف “طبعا الزعران ما كانوا خاضوا معركة تبرئة والدك من تهمة طائرات “البوما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام