جمعية المستهلك: ارتفاع الاسعار للمرة الأولى في تاريخ لبنان بمعدلات تتجاوز 40% خلال 3 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 17:26

جمعية المستهلك: ارتفاع الاسعار للمرة الأولى في تاريخ لبنان بمعدلات تتجاوز 40% خلال 3 أشهر

منذ 1 ساعة 20 January، 2020
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