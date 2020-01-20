مصطفى حسين: لا شرعية من دون تمثيل عكار

استغرب رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى حسين “تناسي البعض، عن قصد او غير قصد، محافظة كاملة تعد اكبر محافظات لبنان ويقطنها اكثر من نصف مليون لبناني”. واعتبر ان “لا شرعية من دون تمثيل عكار”.

وسأل حسين “لماذا الاجحاف المتمادي في حقها؟ لا يعين منها أي وزير ويتم تجاهل ابنائها حين يعين المديرون العامون”، وتابع “كيف يقيمون اعتبارا لكل المناطق والطوائف ويتغاضون حين يصل الامر الى عكار؟”.

وأضاف حسين “اهل عكار لبنانيون يقومون بواجباتهم تجاه وطنهم، بينهم طاقات كبيرة رفعت اسم لبنان عاليا”، وتساءل “لماذا الإصرار على تجاهلهم ولماذا الاستنسابية في التعامل ولماذا هذا التمييز المناطقي كأن عكار منطقة من الدرجة الثانية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام