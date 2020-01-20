مصادر مطلعة للمنار: واحد من الخيارات المطروحة رفع عدد الوزراء إلى 20 وبذلك يضاف وزيران درزي وكاثوليكي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 17:26

مصادر مطلعة للمنار: واحد من الخيارات المطروحة رفع عدد الوزراء إلى 20 وبذلك يضاف وزيران درزي وكاثوليكي

منذ 1 ساعة 20 January، 2020
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