مصادر المنار: اجتماع دياب والخليلين وفرنجية بحث ايجاد حل لتمثيل المردة في الحكومة والأمور لم تحسم بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 17:26

مصادر المنار: اجتماع دياب والخليلين وفرنجية بحث ايجاد حل لتمثيل المردة في الحكومة والأمور لم تحسم بعد

منذ 1 ساعة 20 January، 2020
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