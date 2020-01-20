مصادر المنار: الساعات المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة لحل كل العقد المتبقية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 17:26

مصادر المنار: الساعات المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة لحل كل العقد المتبقية

منذ 1 ساعة 20 January، 2020
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