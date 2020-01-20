الامام الخامنئي: صمود ايران أمام أمريكا يشكل حقيقة جذابة للعالم

اكد الامام السيد علي الخامنئي الاثنين ان “صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام أمريكا يشكل حقيقة جذابة للعالم”.

وقال الامام الخامنئي الاثنين خلال استقبال مسؤولي شؤون الحج “يجب الاستفادة من فرصة الحج لإيصال خطاب الجمهورية الاسلامية الحديث الى العالم اي نموذج السيادة الشعبية الدينية”، وتابع ان “صمود الجمهورية الاسلامية الايرانية بوجه أمريكا وعدم رضوخ الشعب الايراني، حقيقة جذابة للعالم اذ يجب الاستفادة منها لنشر حقائق الاسلام والشعب الايراني”.

ولفت الامام الخامنئي الى “اهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة لاجراء مهيب لفريضة الحج جدير بالتقدير”، وأكد على “اهمية قضية الحج كحركة سياسية وعقائدية واجتماعية”، واضاف “الكثير من الدول غافلة عن اهمية الحج ونتائجه المهمة ولكن الامام الخميني(قده) قد علمنا بان الحج نقطة تحرك جدية ودولية وان المتوقع منه الكثير من المنافع للامة الاسلامية”.

المصدر: تسنيم