أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56

أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم

منذ 21 mins 20 January، 2020
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