الحريري: لحكومة جديدة على وجه السرعة وتصريف الاعمال ليس الحل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56

الحريري: لحكومة جديدة على وجه السرعة وتصريف الاعمال ليس الحل

منذ 22 mins 20 January، 2020
استقالة سعد الحريري
لبنان

اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري ان “الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد”، ورأى ان “الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية”.

وقال الحريري الاثنين “حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً في ما البلاد تتحرك نحو المجهول”، وتابع “الفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة”، على حد وصفه.

واضاف الحريري “المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم  يوماً بعد يوم”، ولفت الى ان “استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل”، وتابع “فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية”.

المصدر: تويتر

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