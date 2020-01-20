الامام الخامنئي: صمود الجمهورية الاسلامية بوجه أمريكا وعدم رضوخ الشعب حقيقة جذابة للعالم يجب الاستفادة منها لنشر حقائق الاسلام والشعب الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56

الامام الخامنئي: صمود الجمهورية الاسلامية بوجه أمريكا وعدم رضوخ الشعب حقيقة جذابة للعالم يجب الاستفادة منها لنشر حقائق الاسلام والشعب الايراني

منذ 26 mins 20 January، 2020
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