مراسلة المنار: انتهاء الاجتماع الامني في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56
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لبنان: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس اجتماعا أمنيا بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية
مصادر مطلعة: الاجتماع الامني يهدف لاتخاذ تدابير لحماية الممتلكات وسلامة المتظاهرين السلميين
مصادر مطلعة: كلام مصادر الحريري ان الحل هو سياسي وليس امنياً هو كلام مستغرب
الحريري رداً على اجتماع بعبدا: الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الازمة
أمن الدولة: توقيف صحافي أميركي قام بتصوير فيديوهات من وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الصهيونية
عودة الهدوء الى وسط بيروت بعد ليلة أخرى من أعمال الشغب والمواجهات والتخريب في محيط مجلس النواب
مراسل المنار: متظاهرون يقفلون عدداً من المدارس الرسمية والخاصة في الشمال ويهددون بإحراقها إذا فتحت أبوابها
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب عامر الحجار متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء مسيرات العودة
التنظيمات الإرهابية تستهدف الأحياء الآمنة في حلب والجيش السوري يرد على مصدر القذائف غرب حلب
العراق: تجدد التظاهرات في عدد من المحافظات الجنوبية ووزارة الداخلية تؤكد أن الأوضاع في العاصمة بغداد تحت السيطرة
عمليات الفرات الأوسط: الأوضاع في محافظتي بابل وكربلاء المقدسة تحت السيطرة
وسائل إعلام عراقية: مجلس الأمن الوطني يخول القوات الأمنية توقيف من يقوم بقطع الطرقات العامة ويغلق الدوائر الحكومية
القوات المسلحة العراقية تدعو المتظاهرين الإلتزام بساحات التظاهر وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقال
وزير الخارجية الإيراني: سننسحب من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال أحيل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن
الخارجية الإيرانية: إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق
بريطانيا: رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكدان التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: الاتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة الى ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار
حكومة الوفاق الليبية: قوات حفتر خرقت الهدنة وقصفت مواقع في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس
قناة ABC الأميركية: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء حادث إطلاق نار في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
مراسلة المنار: انتهاء الاجتماع الامني في قصر بعبدا
منذ 29 mins
20 January، 2020
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