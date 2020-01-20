الحريري: استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56

الحريري: استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية

منذ 32 mins 20 January، 2020
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