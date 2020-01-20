الحريري: القوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي وهي تتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56

الحريري: القوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي وهي تتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية

منذ 34 mins 20 January، 2020
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