الحريري ردا على اجتماع بعبدا: الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 13:56

الحريري ردا على اجتماع بعبدا: الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد

منذ 35 mins 20 January، 2020
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