كوريا الجنوبية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، حصول أول إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي نوع جديد من فيروس كورونا.

ووفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، عانت امرأة صينية وصلت إلى مطار إنتشون الدولي من الحمى ومشاكل في الجهاز التنفسي، وتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا الجديد بعد فحصها، بحسب صحيفة “رينهاب”.

وتم الإبلاغ عن حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في اليابان وتايلاند.

كما كشفت الصين، اليوم عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية