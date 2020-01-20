كوريا الجنوبية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2020 - 09:56

كوريا الجنوبية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 20 January، 2020
كوريا الجنوبية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا
أخبار دولية - غير مصنف - كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، حصول أول إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي نوع جديد من فيروس كورونا.

ووفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، عانت امرأة صينية وصلت إلى مطار إنتشون الدولي من الحمى ومشاكل في الجهاز التنفسي، وتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا الجديد بعد فحصها، بحسب صحيفة “رينهاب”.

وتم الإبلاغ عن حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في اليابان وتايلاند.

كما كشفت الصين، اليوم عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة