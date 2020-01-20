عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعدما ساهمت غزارة الأمطار إلى حد كبير في اجبار المتظاهرين على المغادرة حتى من منطقة الصيفي (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2020 - 00:10

عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعدما ساهمت غزارة الأمطار إلى حد كبير في اجبار المتظاهرين على المغادرة حتى من منطقة الصيفي (الوكالة الوطنية)

منذ 1 ساعة 19 January، 2020
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