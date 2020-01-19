مراسلنا: عودة المواجهات في #وسط_بيروت وعدد من المتظاهرين يطلقون المفرقعات والحجارة على قوى الامن التي ترد باطلاق المياه وقنابل مسيلة للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 22:00

مراسلنا: عودة المواجهات في #وسط_بيروت وعدد من المتظاهرين يطلقون المفرقعات والحجارة على قوى الامن التي ترد باطلاق المياه وقنابل مسيلة للدموع

منذ 60 mins 19 January، 2020
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