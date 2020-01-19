المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 22:00

المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الإرهابية باتجاه مطار حميميم بريف اللاذقية (سانا)

منذ 24 mins 19 January، 2020
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