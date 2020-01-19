قوة من الجيش وصلت الى مكان التظاهرة في وسط بيروت (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2020 - 21:58

قوة من الجيش وصلت الى مكان التظاهرة في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)

منذ 2 ساعة 19 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة