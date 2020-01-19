ارتفاع حدة التوتر بين المتظاهرين وقوى الامن قرب مجلس النواب

ارتفعت حدة التوتر بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب في قوى الامن، في شارع البلدية أمام مدخل مجلس النواب، بعد ان تحولت المظاهرة من سلمية الى مواجهات جراء اطلاق بعض الشبان الحجارة والمفرقعات على قوى الامن.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، ان عناصره نقلوا 30 جريحا من وسط بيروت إلى المستشفيات، كما تم إسعاف 40 إصابة في المكان.

قوى الامن الداخلي كانت طلبت مجدداً من المتظاهرين السلميين المحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات او الابتعاد من مكان اعمال الشغب .

المصدر: موقع المنار