عدد من المتظاهرين قرب مجلس النواب يرشقون الحجارة باتجاه قوى الامن التي تقوم باستخدام خراطيم المياه لابعادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 19:36

عدد من المتظاهرين قرب مجلس النواب يرشقون الحجارة باتجاه قوى الامن التي تقوم باستخدام خراطيم المياه لابعادهم

منذ 1 ساعة 19 January، 2020
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