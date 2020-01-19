عدد من المتظاهرين قرب مجلس النواب يرشقون الحجارة باتجاه قوى الامن التي تقوم باستخدام خراطيم المياه لابعادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 19:36
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نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نقطة البداية هي تشكيل الحكومة والبلد لم يعد يحتمل ويحتاج لبعض التضحيات
الشيخ قاسم: يجب ان يتجاوز الافرقاء المعنيون بتشكيل الحكومة والموافقون على تشكيلها تفاصيل الحصص والتوزير
الشيخ قاسم: لا بد ان نعطي لينطلق البلد وبعد ذلك سيربح الجميع وسنحاول ان تكون ولادة الحكومة قريبة قدر الامكان
الشيخ قاسم: الاعتراض الذي يأخذ شكل الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة هو شغب لا نوافق عليه ولا يوصل الا للتأزيم
قوى الأمن الداخلي ترش بالمياه مجموعات من المحتجين أمام مجلس النواب بعد اعتدائهم على القوى الأمنية المولجة حماية المكان
قوى الأمن الداخلي تدعو المتظاهرين إلى المحافظة على السلمية والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة
التيار الوطني الحر: من يتنبأ بالدماء هو نفسه من يحضر لها بالتحريض الطائفي والمذهبي وبالتسعير الميداني والتمويل
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يستنكر قطع الطرق واذلال الناس: حراك مشبوه وموظف لأهداف سلطوية
رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يغادر القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس ميشال عون من دون الإدلاء بأي تصريح
مصادر أوجيرو للمنار: توقف بعض خدمات الواتساب ناجم عن عطل في الشركة نفسها
اعلام العدو يكشف عن تقرير عسكري سري يشير الى عدم جهوزية الفرقة "319" مدرعات لخوض حرب والى نقص في مواردها ومعداتها
جيش العدو الصهيوني ينشر بنية تحتية تكنولوجية لكشف ورصد مواقع حفر على الحدود اللبنانية
الإحتلال الصهيوني يقرر ابعاد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري عن القدس لمدة أسبوع بتهمة "التحريض"
أردوغان بعد لقائه الرئيس الروسي في برلين: على الرغم من كل الضغوط أكملنا بشكل حاسم صفقة "اس ـ 400"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى الكف عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا دعما لحكومة السراج
الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من أي عمليات "غير قانونية" للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصا في المياه القبرصية
الخارجية التركية: القبارصة الأتراك لديهم حقوق في غاز المتوسط بقدر القبارصة اليونانيين وسيتقاسم الطرفان المداخيل
الخارجية الروسية: ينبغى على أثينا وأنقرة حل القضايا الخلافية في بحر إيجة عبر الحوار
مجلس النواب الأردني يوافق بالأغلبية على مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي
مدير التحقيق في الحوادث الجوية الايرانية: سنقرر ما اذا كنا سنرسل الصندوق الأسود الى اوكرانيا وفرنسا بعد فتحه في طهران
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية الفنزويلي يزور طهران لمناقشة مواضيع مشتركة مع نظيره الايراني
محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إجراءات محاكمة الرئيس غير قانونية وتنتهك الدستور ومحاولة للتدخل بنتائج الانتخابات
وزير الخارجية الأميركي يعبر للرئيس السيسي عن "سخطه" بعد وفاة مواطن أميركي معتقل في السجون المصرية منذ 2013
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: يجب التوقف عن خرق قرار مجلس الامن بحظر توريد السلاح الى ليبيا
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال على مؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
عدد من المتظاهرين قرب مجلس النواب يرشقون الحجارة باتجاه قوى الامن التي تقوم باستخدام خراطيم المياه لابعادهم
منذ 1 ساعة
19 January، 2020
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