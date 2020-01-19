الشيخ نعيم قاسم : نقطة البداية هي تشكيل الحكومة.. ويجب تجاوز تفاصيل الحصص

دعا نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الافرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة الى بذل التضحيات بعيدا عن الحصص . وقال خلال رعايته حفلا لكشافة الامام المهدي عليه السلام في النبطية ، “نقطة البداية هي تشكيل الحكومة، يجب ان يتجاوز الافرقاء المعنيون بتشكيل الحكومة تفاصيل الحصص والتوزير فالبلد لم يعد يحتمل ويحتاج الى التضحيات ولا بد ان ينطلق البلد وبعد ذلك سيربح الجميع”.

ووعد الشيخ قاسم بأن يواصل حزب الله بذل الجهود لتكون الحكومة قريبة قدر الامكان حتى لا نصل لمزيد من التدهور، واصفا الاعتراض الذي يأخذ شكل الاعتداء على الممتلكات بالشغب الذي يزيد التأزيم.