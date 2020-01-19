“الوكالة الوطنية للاعلام”: عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام مصرف لبنان في إطار التحركات الاحتجاجية على سياسة المصرف المركزي والمصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 19:36

“الوكالة الوطنية للاعلام”: عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام مصرف لبنان في إطار التحركات الاحتجاجية على سياسة المصرف المركزي والمصارف

منذ 1 ساعة 19 January، 2020
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