التيار الحر: من يتنبأ بالدماء يحضر لها وملتزمون بحكومة اختصاصيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2020 - 19:34

التيار الحر: من يتنبأ بالدماء يحضر لها وملتزمون بحكومة اختصاصيين

منذ 29 mins 19 January، 2020
التيار الوطني الحر
غير مصنف - لبنان

 

اعتبر “التيار الوطني الحر” في بيان صادر عن اللجنة المركزية للاعلام، أن “من يتنبأ بالدماء هو نفسه من يحضر لها بالتحريض الطائفي والمذهبي وبالتسعير الميداني والتمويل المشاغب، ويتحمل بالتالي مسؤولية الدماء”.

واكد انه “لا يسعى في هذه الحكومة الى أن يتمثل بأي وزير وان سيرة الاسماء التي دعمها أو وافق عليها هي سيرة حسنة ومشهود لها بكفاءتها ومعروفة للجميع بعدم وجود ارتباط سياسي لها”، مذكرا أنه “من أصر على حكومة اختصاصيين من دون انتماء سياسي فكيف يطالب بالثلث؟”.

واعتبر “ان سلسلة التحريض والاكاذيب والاشاعات ضده مستمرة وخلفها مشروع تدميري كبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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